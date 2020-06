Uzmanından kızartmadaki trans yağa karşı sarımsaklı yoğurt önerisi

Trans yağlara dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, kızartma yapıldığı zaman oluşacak trans yağların etkisini önlemek amacıyla sarımsaklı yoğurt tüketilmesini önerdi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, özellikle yanlış bilinen beslenme tercihleri konusunda da uyarıda bulundu. Özellikle trans yağlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Tekay, et grubunun kesinlikle kızartılmamasını, sebze türü kızartmalarda oluşan trans yağların etkisini azaltmak için ise sarımsaklı yoğurt tüketilmesine özen gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yeni normalleşme ve yaz mevsimine geçiş sürecinde daha çok sebze ve meyve tüketmenin sağlıklı olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Kübra Tekay, “Karantinada kaldığımız için fiziksel aktivite olarak az hareket ettik. Bu yüzden dışarı çıkarken hem kahvaltı yapmış olmaya dikkat etmemiz gerekiyor hem 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen göstermemiz gerekiyor” dedi.



"Et grubunu kızartmayın, çok fazla trans yağ oluşur”

Yaz sıcaklarında kırmızı et yoğunluklu ve ağır yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğini de dile getiren Uzman Diyetisyen Tekay, “Yaz mevsiminde daha çok ‘Akdeniz Diyeti’ öneriyoruz. Balık ve tavuk gibi beyaz etleri tüketmeye dikkat etmeliyiz. Zeytinyağlı sebze yemekleri, salata ve meyveyi 23 porsiyon şeklinde tüketmeye özen göstermeliyiz. Ayran grubundan tüketmeye çalışmalıyız. Ayranlı çorbayı hem soğuk tercih edebilir hem de sağlıklı bir öğün olarak tüketebiliriz. Bu dönemde sebzeler ve meyveler çok çeşitlendi. Sebze grubunun yanına kızartma yaptığınız zaman oluşacak trans yağların etkisini önlemek amacıyla sarımsaklı yoğurt tüketmenizi öneriyoruz. Et grubunu kesinlikle kızartmamamız gerekiyor. Aksi takdirde yüksek sıcaklıktan dolayı çok fazla trans yağ oluşuyor ve sebzelerden daha çok zarar gösterebiliyor. Bu yüzden et grubunu haşlama ya da buğulama şeklinde tüketmenizi öneriyoruz”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.