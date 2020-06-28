Mehmetçik'ten kaplumbağa duyarlılığı

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Elazığ'da, ana yola çıkan kaplumbağa duyarlı jandarma ekipleri tarafından araçların altında kalmasından kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Keban yolu üzerinde kara yolunda 15 kilometrelik hat üzerinde Mayıs ve Haziran aylarında ara ara görülen kaplumbağalarla ilgili devriye faaliyeti yürüttüğü bildirildi.Ekipler, devriyesinde Kavakpınar köyü mevkisinde yola çıkan kaplumbağa olduğunu fark etti.Emniyet tedbirlerini alan ekipler, kara yolu üzerinden kaplumbağayı alarak, doğal ortamına bıraktı.

Jandarma ekiplerinin, karayolu üzerindeki uygulamasının süreceği kaydedildi.

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