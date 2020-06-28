Elazığ'da jandarmanın 'kaplumbağa' mesaisi

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, kara yoluna çıkan kaplumbağaların araçlardan zarar görmemesi ve sürücülere risk oluşturmaması için jandarma ekiplerince önlem alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ElazığKeban yolunun 15 kilometrelik hattı üzerinde mayıs ve haziran aylarında sıkça görülen kaplumbağaların zarar görmemesi ve sürücülere risk oluşturulmaması amacıyla devriye faaliyeti yürütüyor. Ekipler, Kavakpınar köyü mevkisinde devriye görevindeyken yol üzerinde gördükleri kaplumbağayı kara yolundan alarak, doğaya bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-28 11:56:29<br>
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