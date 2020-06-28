Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, koronavirüse yakalandı

<br>Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ),(DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin terör soruşturma kapsamından görevden alınan eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı. Polat'ın bir sürece koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü öğrenildi. <br>Hakkında terör soruşturma kapsamında 24 Haziran günü görevinden alınan Sarıcan Belde Belediyesi eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı. Polat'ın, bir sürece koronavirüse yakalan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü belirlendi.<br>FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLADI<br>Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Polat'ın evine çok sayıda ziyaretçinin geldiği belirlenince, filyasyon çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Polat ile temas edenler 14 gün karantinaya alındı. Polat'ın koronavirüs tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER<br>2020-06-28 18:30:16<br>
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