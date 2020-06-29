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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı

İHA

Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalının beton bloğuna çarptı, 6 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı İkitepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 AAH 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil su kanalının beton bloğuna çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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