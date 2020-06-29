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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yırık," Hep beraber Elazığımıza hizmet etmeye çalışacağız"

İHA

Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Erkaya Yırık,"İdare, basın mensupları olmadan yapılmaz,dolayısıyla hep beraber müşterek ve senkronize bir şekilde Elazığ'ımıza hizmet etmeye çalışacağız.Görevimiz hep beraber iyilikleri çoğaltmak varsa olumsuzlukları azaltmak olacaktır"dedi.

Vali Yırık," Hep beraber Elazığımıza hizmet etmeye çalışacağız"

Elazığ'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Erkaya Yırık,"İdare, basın mensupları olmadan yapılmaz,dolayısıyla hep beraber müşterek ve senkronize bir şekilde Elazığ’ımıza hizmet etmeye çalışacağız.Görevimiz hep beraber iyilikleri çoğaltmak varsa olumsuzlukları azaltmak olacaktır"dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Elazığ Valiliği’ne atanan ve 18 Haziran tarihinde göreve başlayan Vali Erkaya Yırık, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıda yerel ve yaygın basın temsilcileri katıldı.
Yönetimin insanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve kanunda belirtilen görevleri ifa etmek için yapılan bir görev olduğunu anımsatan Vali Erkaya Yırık," Yönetim vatandaşlarımızla ilgili hizmetleri yaparken, insanlarımızın yapılanlardan haberdar olması için sizlere ihtiyaçları vardır. İdare, basın mensupları olmadan yapılmaz, basın mensupları da idare olmadan işten keyif almaz. Dolayısıyla hep beraber müşterek ve senkronize bir şekilde Elazığ’ımıza hizmet etmeye çalışacağız"dedi.


"Görevimiz iyilikleri çoğaltmak, olumsuzlukları azaltmak olacaktır"
Konuşmasını sürdüren Vali Yırık," Elazığ’ımızın bu kadar ilgili, yöneticisine yakın, milletini ve vatandaşlarımızı seven basın mensubu anlayışınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Bu bir açıdan işimizin kolaylığını gösteriyor, bir açıdan da vatandaşlarımıza yapılması gereken hizmetlerin de daha mamur ve daha güzel olmasını bizlere öğütlüyor. ‘İyiliği arttırmak, kötülüğü azaltmak’ bu bizim dinimizin şiarlarından birisidir. Onun için buradaki görevimiz hep beraber iyilikleri çoğaltmak varsa olumsuzlukları azaltmak olacaktır. Bu bağlamda sizlerin de, yönetici olarak bizlere ve dolayısıyla vatandaşlarımıza katkılar sunacağını düşünüyorum”ifadelerini kullandı.
İdarecinin yöneticilik mesleğini yalnız yapmasının mümkün olmadığına da değinen Yırık," Sizlerin de katkısı ve desteğiyle, el birliğiyle vatandaşlarımızın mutlu olacağı ve hepimizin hayırla yad edileceği bir hizmet bırakabilmek, kuşkusuz başta benim olmak üzere hepimizin kazancına olacaktır"diyerek sözlerini tamamladı.
Vali Yırık'ın konuşmasının ardından karşılıklı istişarenin ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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