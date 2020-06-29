Elazığ'da ev ve araç yangını

Elazığ'da çıkan yangında bir otomobil ile ev zarar gördü.
Yangın, dün merkeze bağlı Alibey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı garajda bulunan otomobil alev aldı. Yangın bitişikte bulunan eve de sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda,otomobil kullanılamaz hale gelirken, evde de maddi hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.