Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı: 4 yaralı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, mevsimlik işçilerin taşındığı minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde, ElazığMalatya yolunda meydana geldi. Mardin'den Malatya'ya mevsimlik işçileri taşıyan Yunus Vural'ın kullandığı 47 LH 583 plakalı minibüs, Gözeli kavşağında Emre Şahin yönetimindeki 58 ACB 370 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Yunus ve Burak Vural kardeşler yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-30 09:13:07<br>

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