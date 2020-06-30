Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı: 4 yaralı

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, mevsimlik işçilerin taşındığı minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, ElazığMalatya yolunda meydana geldi. Mardin'den Malatya'ya mevsimlik işçileri taşıyan Yunus Vural'ın kullandığı 47 LH 583 plakalı minibüs, Gözeli kavşağında Emre Şahin yönetimindeki 58 ACB 370 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Yunus ve Burak Vural kardeşler yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı....

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı: 4 yaralı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, mevsimlik işçilerin taşındığı minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde, ElazığMalatya yolunda meydana geldi. Mardin'den Malatya'ya mevsimlik işçileri taşıyan Yunus Vural'ın kullandığı 47 LH 583 plakalı minibüs, Gözeli kavşağında Emre Şahin yönetimindeki 58 ACB 370 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Yunus ve Burak Vural kardeşler yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-30 09:13:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şerifoğulları, "Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım" projesini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, "Çevre Düzenlemesi ve Park ...
Elazığ’da bıçaklı kavga: Baba ile oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da bıçaklı kavga: Baba ile oğlu yaralandı
Elazığ'da ev ve araç yangını
YEREL HABERLER Elazığ'da ev ve araç yangını
Elazığ'da kazalara karşı önlem, römorklara reflektör takıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da kazalara karşı önlem, römorklara reflektör ...
Elazığ'da 600 dönüme arpa eken başkan, hasada başladı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında 'Ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız' ilkesinden yola çıkan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, 600 dönüm alana arpa ekti Hasadı da yapan Başkan Uslu, tarladan çıkacak samanı ise hayvancılıkla uğraşanlara ücretsiz olarak vereceklerini aktardı
YEREL HABERLER Elazığ'da 600 dönüme arpa eken başkan, hasada ...
Vali Yırık," Hep beraber Elazığımıza hizmet etmeye çalışacağız"
YEREL HABERLER Vali Yırık," Hep beraber Elazığımıza hizmet etmeye ...
Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalının beton bariyerine çarptı: 6 ...
Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı
Elazığ Valiliğinden karantina açıklaması
YEREL HABERLER Elazığ Valiliğinden karantina açıklaması
Elazığ'da görevden alınan başkanın testi pozitif çıktı, kısmi karantina başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da görevden alınan başkanın testi pozitif ...
Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, koronavirüse ...
Toprak: “TFF’nin kararı gözden geçirmesinde fayda var”
YEREL HABERLER Toprak: “TFF’nin kararı gözden geçirmesinde fayda ...
Elazığ'da jandarmanın 'kaplumbağa' mesaisi
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarmanın 'kaplumbağa' mesaisi
Mehmetçik'ten kaplumbağa duyarlılığı
YEREL HABERLER Mehmetçik'ten kaplumbağa duyarlılığı
Elazığ’da YKS, heyacanı
YEREL HABERLER Elazığ’da YKS, heyacanı
Servet dedenin hayat arkadaşı kitapları oldu Elazığ'ın Ağın ilçesindeki evinde yatağını bile kütüphanesinin önüne kuran, yüzlerce kitabı bulunan 85 yaşındaki Servet dede, ömrünü okumaya adadı
YEREL HABERLER Servet dedenin hayat arkadaşı kitapları ...
Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi
YEREL HABERLER Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X