Elazığ’da tren, iş makinesine çarptı: 1 yaralı

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Elazığ’da tren kontrolsüz hemzeminden geçen iş makinesine çarptı, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kavaktepe köyünde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DE 24 239 sefer sayılı tren, kontrolsüz hemzeminden geçmeye çalışan G.A. idaresindeki greydere çarptı. Kazada greyder sürücüsü yaralandı. Makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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