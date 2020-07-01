Yolcunun çantasından yarım kilo esrar çıktı

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada durdurulan otobüste 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından yarım kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada uygulama noktasında bir yolcu otobüsü belirlenerek durduruldu. Otobüste yapılan aramada yolculardan M.S'ye ait çantadan yarım kilogram esrar çıktı.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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