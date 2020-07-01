Elazığ'da anız yangını, büyümeden söndürüldü

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, mahalledeki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. <br>Kent merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, öğle saatlerinde, anız yangını başladığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu alevleri evlere sıçramasını söndürdü. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-07-01 16:17:57<br>
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