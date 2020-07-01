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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da vatandaşa maske hizmeti

İHA

Elazığ Valiliği maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte vatandaşları yönlendirmek için kurduğu stantla maske dağıtmaya başladı.

Elazığ'da vatandaşa maske hizmeti

Elazığ Valiliği maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte vatandaşları yönlendirmek için kurduğu stantla maske dağıtmaya başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde tedbirler sürdürülüyor. Bu kapsamda Vali Erkaya Yırık’ın talimatıyla valilik binası önüne “Maske Dağıtım Noktası” standı kuruldu. Yetkiler tarafından stant önünden geçen vatandaşların önce elleri dezenfekte edildi, sonrasında ise ücretsiz maske verildi.
Sağlık için salgın sürecinde maske takmanın önemine dikkat çekilirken, vatandaşlarda uygulamayı desteklediklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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