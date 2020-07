Başkan Şerifoğulları, “Önceliğimiz gönül belediyeciliğidir”

Attıkları her adımda temel prensiplerinin vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, önceliklerinin gönül belediyeciliği olduğunu söyledi.

Belediyenin sosyal belediyecilik ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Belediye tarafından kurulan 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' ile yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşların başvuruları doğrultusunda, ekipler tarafından evlerde detaylı temizlik yapıldığı da ifade edildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Attığımız her adımda temel prensibimiz insanımızın yaşamını kolaylaştırmaktır, önceliğimiz gönül belediyeciliğidir. Rutin belediyecilik çalışmalarımızın yanı sıra şehrimizin geleceğine değer katan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Ancak ‘Gönül Gönüle Hizmet’ sloganıyla çıktığımız hizmet yolculuğumuzda sosyal belediyecilik çalışmalarımıza her zaman özel bir yer verdik” dedi.

Atılan her adımla insanların ,yaşamlarına dokunduklarına dikkat çeken Başkan Şerifoğulları, “Yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza sunduğumuz evde temizlik hizmetimizle hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Onların yüzündeki tebessüm ve dua bizim için çok kıymetli birer hazinedir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde de düzenli olarak sunduğumuz bu hizmet kesintisiz olarak devam edecektir. Baş tacımız olan ve bizim için her biri ayrı ayrı birer kıymetli hazine olan yaşlılarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

