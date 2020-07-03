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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da

İHA

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde daire başkanları ile Elazığ'a geldi.Kentte ilk olarak kısa süre önce göreve başlayan Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret eden, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni görevinde başarı diledi.
İl Emniyet Müdürü Celal Sel'inde eşlik ettiği ziyarette, karşılıklı görüşmenin ardından Aktaş'ın Vali Yırık'la beraber kent genelinde başta yeni yerinde yapılması planlanan polis okulu ve bazı yerlerde incelemede bulunacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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