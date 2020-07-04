Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:3 tutuklama

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu tacirliği yapan 3 şüpheli belirlendi. Şüpheliler B.Ö.C., Ö.Ö. ve A.M.Y. , adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 103 gr esrar, bir miktar metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.