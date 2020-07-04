Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 103 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutukulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-07-04 16:35:43<br>
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