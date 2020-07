Deprem bölgesi Elazığ'da, atlı jandarmalar moral görevine başladı Vatandaşları ve çocukların ilgi gösterdiği timin de görev alan atların içerisinde Gemlik’te yetiştirilen yerli ırk ‘Hazal’ında yer aldığı belirtildi

24 Ocak'ta depremin vurduğu Elazığ’da, vatandaşlara moral olması için görevlendirilen atlı jandarma timleri, devriyeye başladı. Görev alan atların içerisinde Gemlik’te yetiştirilen yerli ırk ‘Hazal’ında yer aldığı belirtildi.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'a tarihi, turistik ve mesire alanlarında araçların girmediği yerlerde görev alması için 2 atlı ekip gönderildi. Atlı jandarma timleri, merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Cip Mesire Alanı’nda görev aldı. Yapılan uygulamayı gören vatandaşlar ve çocuklar atlarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.Öte yandan aynı zamanda tek milli at ırkı olan ve At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı bünyesinde Gemlik atı ‘Hazal’ında timde görev aldığı kaydedildi.

Öte yandan atlı jandarma ekibinin, Harput, Sivrice ilçesi Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde 15 gün süreyle devriye de olacağı ardından da Van’a görevlendirileceği bildirildi.



"Moral vermek amacıyla görevlendirildik"

Depremden sonra yaraları sarmak için vatandaşa moral vermek için sahada olduklarını bildiren Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız, “Nevşehir JAKEM komutanlığından gelmekteyiz. Elazığ Valiliği öncülüğünde, Cip Mesire Alanı’nda vatandaşımızın emniyet ve asayiş ve güvenliğini sağlamaktayız. Hem bu bölgede meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza bir nebze de olsa moral vermek amacıyla görevlendirildik” dedi.

Yapılan uygulamayı beğendiklerini dile getiren vatandaşlardan Yasin Veysel Öztürk ise “Biz mesire alanına piknik için gelmiştik. Valilik ve jandarmanın bir uygulaması var. Atlarla birlikte komutanlarımız mesire alanımızı güvenlik için gayet iyi bir şekilde denetleme yapıyorlar. Bizlere yardımcı oluyorlar. Bu anlamda aileler olsun, çocuklar olsun güvende olması iyi. Bu güzel uygulama için teşekkür ediyoruz. Çocuğum, küçük atları görmüştü büyük atları görünce biraz heyecanlandı” ifadelerini kullandı.

Ailesi ile birlikte pikniğe gelenlerden Tuhana Şen ise “Biz pikniğe geldik, jandarma atlı birlikler geldi. Kardeşlerim de güzel vakit geçirdi. Çok güzeldi, eğlendiler ve fotoğraf çekildiler" diye konuştu.

