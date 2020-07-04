Deprem bölgesi Elazığ'da, atlı jandarmalar moral görevine başladı Vatandaşları ve çocukların ilgi gösterdiği timin de görev alan atların içerisinde Gemlik’te yetiştirilen yerli ırk ‘Hazal’ında yer aldığı belirtildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesi Elazığ'da, atlı jandarmalar moral görevine başladı Vatandaşları ve çocukların ilgi gösterdiği timin de görev alan atların içerisinde Gemlik’te yetiştirilen yerli ırk ‘Hazal’ında yer aldığı belirtildi

İHA

24 Ocak'ta depremin vurduğu Elazığ'da, vatandaşlara moral olması için görevlendirilen atlı jandarma timleri, devriyeye başladı. Görev alan atların içerisinde Gemlik'te yetiştirilen yerli ırk 'Hazal'ında yer aldığı belirtildi.

Deprem bölgesi Elazığ'da, atlı jandarmalar moral görevine başladı Vatandaşları ve çocukların ilgi gösterdiği timin de görev alan atların içerisinde Gemlik’te yetiştirilen yerli ırk ‘Hazal’ında yer aldığı belirtildi

24 Ocak'ta depremin vurduğu Elazığ’da, vatandaşlara moral olması için görevlendirilen atlı jandarma timleri, devriyeye başladı. Görev alan atların içerisinde Gemlik’te yetiştirilen yerli ırk ‘Hazal’ında yer aldığı belirtildi.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'a tarihi, turistik ve mesire alanlarında araçların girmediği yerlerde görev alması için 2 atlı ekip gönderildi. Atlı jandarma timleri, merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Cip Mesire Alanı’nda görev aldı. Yapılan uygulamayı gören vatandaşlar ve çocuklar atlarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.Öte yandan aynı zamanda tek milli at ırkı olan ve At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı bünyesinde Gemlik atı ‘Hazal’ında timde görev aldığı kaydedildi.
Öte yandan atlı jandarma ekibinin, Harput, Sivrice ilçesi Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde 15 gün süreyle devriye de olacağı ardından da Van’a görevlendirileceği bildirildi.

"Moral vermek amacıyla görevlendirildik"
Depremden sonra yaraları sarmak için vatandaşa moral vermek için sahada olduklarını bildiren Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız, “Nevşehir JAKEM komutanlığından gelmekteyiz. Elazığ Valiliği öncülüğünde, Cip Mesire Alanı’nda vatandaşımızın emniyet ve asayiş ve güvenliğini sağlamaktayız. Hem bu bölgede meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza bir nebze de olsa moral vermek amacıyla görevlendirildik” dedi.
Yapılan uygulamayı beğendiklerini dile getiren vatandaşlardan Yasin Veysel Öztürk ise “Biz mesire alanına piknik için gelmiştik. Valilik ve jandarmanın bir uygulaması var. Atlarla birlikte komutanlarımız mesire alanımızı güvenlik için gayet iyi bir şekilde denetleme yapıyorlar. Bizlere yardımcı oluyorlar. Bu anlamda aileler olsun, çocuklar olsun güvende olması iyi. Bu güzel uygulama için teşekkür ediyoruz. Çocuğum, küçük atları görmüştü büyük atları görünce biraz heyecanlandı” ifadelerini kullandı.
Ailesi ile birlikte pikniğe gelenlerden Tuhana Şen ise “Biz pikniğe geldik, jandarma atlı birlikler geldi. Kardeşlerim de güzel vakit geçirdi. Çok güzeldi, eğlendiler ve fotoğraf çekildiler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:3 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:3 tutuklama
Elazığ'da kaldırımlar, görme engelliler için uygun hale getiriliyor
YEREL HABERLER Elazığ'da kaldırımlar, görme engelliler için uygun ...
Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı
YEREL HABERLER Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak ...
Ev hanımı yaptı, bahçe değil üretim merkezi Elazığ'da bir köyde ikamet eden 2 çocuk annesi, hobi olarak bahçesindeki bitkilerden faydalanarak başladığı sabun üretiminde yaklaşık 50 çeşit ürün ortaya koydu
YEREL HABERLER Ev hanımı yaptı, bahçe değil üretim merkezi Elazığ'da ...
Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu
YEREL HABERLER Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu
Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı ...
Şehit Fethi Sekin Külliyesi bu yıl içerisinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Şehit Fethi Sekin Külliyesi bu yıl içerisinde ...
Elazığ’da su ana terfi hattında çalışma
YEREL HABERLER Elazığ’da su ana terfi hattında çalışma
Genç kızın ameliyat masrafını kaymakam ve başkan üstlendi
YEREL HABERLER Genç kızın ameliyat masrafını kaymakam ve başkan ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da
Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu Elazığ'da yapılan çalışmalarda cildi yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği ortaya çıkan kayısı çekirdeğinin yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldı
YEREL HABERLER Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve ...
Elazığ'da 75 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 75 kilo kubar esrar ele geçirildi
İl Sağlık Müdürü Polat'tan Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Polat'tan Covid-19 uyarısı
Başkan Şerifoğulları, “Önceliğimiz gönül belediyeciliğidir”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, “Önceliğimiz gönül ...
Araba çarptı diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı Alkollü şahsın doktora saldırması saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Araba çarptı diye ihbarda bulundu, hastanede doktora ...
MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' Elazığ'da 34 bin öğrenciye ulaştı
YEREL HABERLER MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' Elazığ'da 34 bin ...
'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı (2)
YEREL HABERLER 'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede ...
Elazığ Belediyesi uyardı, 24 saatlik su kesintisi uygulanacak
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi uyardı, 24 saatlik su kesintisi ...
Elazığ’ın sarı altını kayısıda hasat başladı Türkiye'nin sayılı kayısı üretim merkezlerinden biri olan Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan 1 milyon ağaçta hasat başladı, bu yıl verim fazla olması nedeniyle üreticisini de sevindirdi
YEREL HABERLER Elazığ’ın sarı altını kayısıda hasat ...
Elazığ'da ilkokul öğrencilerine okuma kitabı
YEREL HABERLER Elazığ'da ilkokul öğrencilerine okuma kitabı
'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı
YEREL HABERLER 'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X