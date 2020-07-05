Ne Bodrum, ne Marmaris, burası Elazığ Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan 'doğunun gizli denizi' Hazar Gölü'ne birçok ilden tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ne Bodrum, ne Marmaris, burası Elazığ Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan 'doğunun gizli denizi' Hazar Gölü'ne birçok ilden tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı

İHA

Elazığ'da 'doğunun gizli denizi' olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hem de Covid19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ne Bodrum, ne Marmaris, burası Elazığ Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan 'doğunun gizli denizi' Hazar Gölü'ne birçok ilden tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı

Elazığ’da 'doğunun gizli denizi' olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hem de Covid19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Sivrice ilçesinde bulunan, Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyılarına tatilciler ilgi göstermeye başladı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere birçok şehirden vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Covid19 kısıtlamalarının da esnetilmesi ile birlikte gölde suyun tadını çıkardı.
İki ada ve saklı kenti ile dikkat çeken göl, her yaz olduğu gibi bu yıl da apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilere hizmet vermeye başladı. Akdeniz ve Ege'de tatil bölgelerini andıran görüntülerin de oluştuğu göle gelenler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hafta sonunun tadını çıkardı.

"İlgilenilirse Bodrum ve Marmaris'i geçer"
Malatya’dan geldiklerini belirten tatilcilerden Hakan Menteş, “Yüzmeye geldik, ortam güzel. Her şey güzel. İllaki bir iki eksik vardır ama o da zamanla geçer. En azından serinledik ve stres attık. Bundan iyisi can sağlığı. Ortam çok güzel ailecek gelinebilecek bir yer” dedi.
Çok sıcak olduğu için Şırnak’ın Silopi ilçesinden geldiklerini dile getiren Dehle Metin ise, “Serinlemek için burayı tercih ettik. Biraz daha yakın olunca geldik. Bayağı güzel ve serin. Hizmetten de memnunuz ve göl de bayağı güzel. Bodrum ve Marmaris’e de gittik. Buralarla ilgilenilse oraları geçer. Oralar isim çıktığı için rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.

"Hafta sonları 5 bin kişi geliyor"
Bu hafta sonu yoğunluk olduğunu belirten bölgedeki bir tesisin işletmecisi İbrahim Bahçeci de, “Bu artış devam edecek. Bu pandemiden sonraki ilk akın. Bundan sonra doluluk bayağı olacak. Tesisimize Diyarbakır’dan geldiğiniz zaman 27 kilometre Elazığ’dan geldiğiniz zaman gölün başlangıç noktasında kalıyor. Hazar Gölü Tabiat Parkı Tatil Köyü diye tabelamız var zaten. Şu an havalar bayağı sıcak insanlar da evde bunaldığı için mecburen sahillere akın ediyorlar. Sahillerde de doluluk artışı bayağı var. Genellikle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Elazığ ile İç Anadolu Bölgesinden de Sivas ve Kayseri illerinden vatandaşların yoğunluğu var. Bundan sonra yoğunluk daha da artacak. Temmuz ayının ortası ve Ağustos ayın bitimine kadar bu yoğunluk böyle sürecektir. Hafta sonları da genelde 5 bin kişi geliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ İl Özel İdare'de ayrılık
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare'de ayrılık
Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı
Elazığ'ın patentli lezzeti: Vişneli dondurma
YEREL HABERLER Elazığ'ın patentli lezzeti: Vişneli dondurma
Elazığ’da 5'inci kattan işçiler iskeleyle düştü: 5 yaralı Deprem konutlarında meydana gelen olayda işçilerin 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 5'inci kattan işçiler iskeleyle düştü: 5 ...
Elazığ'da atlı jandarma timi, görevine başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da atlı jandarma timi, görevine başladı
Deprem bölgesi Elazığ'da, atlı jandarmalar moral görevine başladı Vatandaşları ve çocukların ilgi gösterdiği timin de görev alan atların içerisinde Gemlik’te yetiştirilen yerli ırk ‘Hazal’ında yer aldığı belirtildi
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Elazığ'da, atlı jandarmalar moral ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:3 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:3 tutuklama
Elazığ'da kaldırımlar, görme engelliler için uygun hale getiriliyor
YEREL HABERLER Elazığ'da kaldırımlar, görme engelliler için uygun ...
Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı
YEREL HABERLER Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak ...
Ev hanımı yaptı, bahçe değil üretim merkezi Elazığ'da bir köyde ikamet eden 2 çocuk annesi, hobi olarak bahçesindeki bitkilerden faydalanarak başladığı sabun üretiminde yaklaşık 50 çeşit ürün ortaya koydu
YEREL HABERLER Ev hanımı yaptı, bahçe değil üretim merkezi Elazığ'da ...
Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu
YEREL HABERLER Depremde hasar alıp yıkılan binanın yeri bahçe oldu
Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Elazığ'da, yeni konutların yapımı ...
Şehit Fethi Sekin Külliyesi bu yıl içerisinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Şehit Fethi Sekin Külliyesi bu yıl içerisinde ...
Elazığ’da su ana terfi hattında çalışma
YEREL HABERLER Elazığ’da su ana terfi hattında çalışma
Genç kızın ameliyat masrafını kaymakam ve başkan üstlendi
YEREL HABERLER Genç kızın ameliyat masrafını kaymakam ve başkan ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da
Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu Elazığ'da yapılan çalışmalarda cildi yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği ortaya çıkan kayısı çekirdeğinin yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldı
YEREL HABERLER Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve ...
Elazığ'da 75 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 75 kilo kubar esrar ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X