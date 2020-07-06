Elazığ'da 15 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 15 dönümlük alana ekili buğday, çıkan yangınla küle döndü.<br>Yangın, öğle saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde çıktı. Mahalledeki buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını 2 saat süren müdahalenin ardından söndürdü. Çalışmaların ardından yapılan incelemede 15 dönümlük alada ekili buğdayın küle döndüğü belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-07-06 16:50:03<br>
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