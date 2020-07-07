Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Covid-19 vakası 16'ya yükseldi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Korona virüse (Covid19) yakalananların sayısının 16'ya yükseldiği, 3 binanın ise karantinaya alındığı bildirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid19 ile ilgili alınan tedbirler sürüyor. Maske kullanımın zorunluğu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış olduğu öğrenildi. Kaymakamlık tarafından şuana kadar 3 binanın karantinaya alındığı, 16 kişinin testinin ise pozitif çıktığı aktarıldı.

Filyasyon ekiplerinin çalışma yaptığı ilçede yetkililer, alınan tedbirlere tüm vatandaşları uymasını isteyerek özellikle maske takımına dikkat edilmesini istedi.

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