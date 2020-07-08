Koku gelince ortaya çıktı, kayıp hayvanlar 11 gün sonra halı sahada bulundu 1'i telef oldu

Elazığ’da kaybolan 4 büyükbaş hayvan 11 gün sonra kullanılmayan bir halı sahanın atıl durumda olan kilitli soyunma odasından kokular gelmeye başlayınca bulundu. Hayvanlardan biri telef oldu, 3'ü ise açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü öğrenildi.

Olay, Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Demir’e ait ahırdan henüz bilinmeyen bir şekilde 4 büyükbaş hayvan kayboldu. Bunun üzerine Demir, durumu polis bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları başlatılırken, ilçe sakinlerinden biri Demir’e ait ahırın 2 kilometre uzaklığında bulunan halı sahanın kullanılmayan soyunma odasında pis kokular geldiğini görünce durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gidip, kilitli olan soyunma odasını açtığında kayıp hayvanlarla karşılaştı. Hayvanlardan birinin telef olduğu, diğerlerinin de bitkin olduğu görülmesi üzerine veteriner müdahale etti.Bulunan 4 büyükbaş hayvandan 3’ü Demir’e teslim edildi.

Öteyandan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yapıldığı öğrenildi.

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