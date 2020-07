Vali Yırık,"Maksadımız hizmetlerin, eksikliklerin takip edilerek ilgililerce giderilmesidir"

Yapılan işlerin en güzel şekilde tamamlanmasını, harcanan her kuruşun kendi ceplerinden çıktığını, milletin sermayesi olduğunu bilerek hareket etmenin gerektiğine dikkat çeken Vali Erkaya Yırık,hizmetleri geciktirmeksizin verilmiş olan ödeneklerin de sonuna kadar kullanılması gerektiğini söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 3’üncü dönem toplantısı, Vali Erkaya Yırık’ın başkanlığında İl Özel İdare Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdür Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kentte 299 projeye devletin 6 milyar 387 milyon lira bütçe belirlendiğini dile getiren Vali Yırık,bugüne kadar da bu ayrılan proje bedellerinin de 1.6 milyarı tamamlandığını, 2020 yılı itibariyle de öngörülen ödenek miktarının 737.5 milyon olduğunu yüzde 28'inin gerçekleştiğini kaydetti.

Vali Yırık konuşmasında, “Toplantıda ki maksadımız kamu hizmetlerinin, eksikliklerinin takip edilerek ilgililerce giderilmesidir. Gerek pandemi gerekse 24 Ocak depremi dolayısıyla yaşamış olduğumuz sıkıntılar devam ediyorken zor şartlar altında insanlarımızın refahı için yaşadığı yerlerde en güzel hizmetin kendilerine sunulması için tahsis edilmiş bu rakamların amacına uygun bir şekilde yapılmasıdır. Kamu kurumlarımızın yetkililerinin bu projeleri yakından takip ederek, zaman israfı yaşanmaksızın akla uygun devam eden süreçte hizmetlerdeki aksamayı zamanında fark ederek, doğru zamanda bunu yakalayıp tahvil etmesidir. Bu işlerin en güzeli ile yapılması, harcanan her kuruşun kendi cebimizde çıktığını,milletimizin sermayesi olduğunu bilerek hareket etmek, insanlarımıza bu hizmetleri geciktirmeksizin verilmiş olan ödeneklerin sonuna kadar da harcanmasıdır.Arzu ettiğimiz husus budur. Mutlaka sıkıntılar vardır. Bunlar gidermek için arkadaşlarımız her türlü çalışmayı yapacaktır”dedi.

