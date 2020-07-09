Elazığ'da girdiği evde kombi çalan hırsız yakalandı 

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da girdiği bir evden 8 bin lira değerindeki kombiyi çalan Ö.E. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık amacıyla girdiği evden 8 bin lira değerindeki kombiyi çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli Ö.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 17 suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-07-09 14:58:52
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