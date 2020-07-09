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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da genç iş adamı otel odasında hayatını kaybetti

İHA

Elazığ’da genç iş adamı otel odasında hayatını kaybetti

Elazığ 36 yaşındaki iş damı kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, Sürsürü Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sektöründe yer alan İş adamı Ertem Gürsoy (36) kaldığı otel odasında kat görevlisi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı ölümünde herhangi bir şüphe bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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