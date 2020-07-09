Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alacakaya Arıcak yolu Güvenenler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kılıç idaresindeki 23 P 2636 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tepelik alana çarptı.

Kazada araçta bulunan Güllü Kılıç (37) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.