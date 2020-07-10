Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen M.Ç. ve D.A yakalanarak gözaltına alındı. D.A.'nın evinde yapılan aramada 6 parça halinde 1 kilo 790 gram esrar ele geçirilirken, M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır bir miktar esrar ele geçirildi, Gözaltına alınan M.Ç ve D.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-07-10 16:03:28



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