Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi, tutuklandı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 1 haftadır çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 48 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, önleyici tedbirler kapsamında 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 16'sı yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uygulamalarda, yapılan üst aramalarında 8 ruhsatsız tabanca, 48 bu tabancalara ait mermi, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak yakınlarına teslim edildi. Gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde ise fuhuş yapıldığı belirlenen bir otel 30 gün, bir ev ise 90 gün süre ile kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-07-10 17:02:38
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