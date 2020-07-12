Elazığ’da kamyonun devrilme anı kameralara yansıdı

Elazığ’da freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, ElazığKeban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta İlhan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Freni boşalan kamyonun devrilme anını gösteren güvenlik kameraları görüntüler ortaya çıktı.
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