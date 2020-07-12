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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakıt tankeri devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

İHA

Yakıt tankeri devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Elazığ’da yakıt tankeri devrildi, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 23 AP 366 plakalı mazot dolu yakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yara almayan sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de olası bir duruma karşı önlem aldı.
Tanker, vinç yardımı ile kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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