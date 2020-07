15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu: 15 Temmuz kara bir lekedir

Ahmet ÇÖTELİ/AĞIN (Elazığ), (DHA)15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde koruma polisi olarak görev yaptığı sırada, darbecilerin bombalı saldırısında gazi olan ve şu an Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ali Uslu, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde konuştu. Uslu, "15 Temmuz'da şehadete yürürken Rabbim bize gazilik unvanını nasip etti. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tevdi ettiği devlet övünç madalyası ile ödüllendirildim. 15 Temmuz ülkemiz için tarihi bir kara lekedir" dedi.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 251 şehidin yakınlarının acısı tazeliğini korurken, hain kalkışmada gazi olan 2 bin 190 kişiden biri olan şu an Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanlığı'nı yürüten 2 çocuk babası Ali Uslu (46), o gece yaşananları anlattı.

Ali Uslu, koruma polisi olarak görev yaptığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına darbecilerin bombalı saldırısında, otoparkın üst katından düşmesi sonucu sol diz kapağı dağıldı. Uslu'nun diz kapağında yüzde 10 kısıtlılık kalırken 2 kez de ameliyat oldu. Daha sonra vazife malulü olarak emekli olmasının ardından Uslu, 2019 yılında yapılan yerel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ağın Belediye Başkanı olarak seçildi.

'ANKARA'DA CUMHURİYET SAVCISININ KORUMASIYDIM'

23 yıl boyunca polis olarak görev yaptığını söyleyen Uslu, "15 Temmuz'da şehadete yürürken Rabbim bize gazilik unvanını nasip etti. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tevdi ettiği devlet övünç madalyası ile ödüllendirildim. 15 Temmuz ülkemiz için tarihi bir kara lekedir. Ciğerlerimize kadar işleyen o gece, bizim hem sağlığımızdan hem de psikolojimizden ciddi anlamda eksiklik yarattı. 15 Temmuz'da Ankara'da Cumhuriyet savcısının korumasıydım. O esnada gelen haberlere göre ivedi olarak toplanmamız istendi. Cumhuriyet savcımızı güvenli bir yere aldıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne hareket ettik ve orada emniyet müdürlüğüne helikopterle bomba atıldığı sırada otoparkın üst katından düşmem nedeniyle diz kapağım dağıldı. Daha sonra 2 defa ameliyat olduk, vazife malulü olarak geçen sene emekli oldum, akabinde belediye başkanlığına seçildim. Şu anda bacağımda yüzde 10 kısıtlılık kaldı, bununla ilgili vazife malulü olarak emekliyim" dedi.

'15 TEMMUZ'U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ'

15 Temmuz darbe girişimini unutmayacağını aktaran Uslu, şunları söyledi:

"15 Temmuz'un ülkemize yaşatmış olduğu travma hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Gece helikopter sesi duysak acaba yine darbe mi var düşüncesiyle yataktan irkilip kalkıyordum. Bunu Ankara'da çok yaşadım. Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü kader yaşatmasın. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız, unutursak kanımız kurusun. Şehitlere olan vefa borcumuzu bu şekilde ödeyeceğiz. Bu saatten sonra bu gibi darbe girişimlerine yeltenecek kişilerin de şunu bilmesini istiyoruz. Çocuğumuzla, kanımızla tekrar sokaktayız, tekrar savaşacağız, tekrar şehadete de koşarız ölüme de hazırız."

'EŞİMİN EVDEN APAR TOPAR HAZIRLANIP GİDİŞİNİ HİÇ UNUTAMIYORUM'

Başkan Ali Uslu'nun eşi Emine Uslu (42) ise, 15 Temmuz'un kendisi için kötü bir gece olduğunu ifade ederek, "O günü hatırlamak bile istemiyorum. Her andığımda o korku anlarını, eşimin evden apar topar hazırlanıp gidişini hiç unutamıyorum. Bomba seslerinden, halkın sokaklara dökülmesinden sabaha kadar uyuyamamıştık. Çok üzülmüştük, çok korkmuştuk. Kızım küçüktü evde uyuyordu. Bir mesaj geldi ve eşim raporluydu. Eşim, 'Beni göreve çağırıyorlar, gidiyorum' dedi. Ben de 'gitme, sen raporlusun' dedim. O ise hayır, beni göreve çağırıyorlar diyerek gitti. Arkasından kayboluncaya kadar onu izledim, çok kötü oldum. Sabaha kadar eşim acaba eve gelebilecek mi diye düşündüm. Çok korkmuştum, bir ara telefonla konuştuk. Her tarafta kanlar, insan parçaları var, insanlar ölüyor dedi. Sabaha kadar kriz geçirdim. Zor bir süreçti. Kendisiyle gurur duyuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin, Allah şehit ailelerine sabırlar versin "diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Agın Ahmet ÇÖTELİ

2020-07-13 09:33:04



