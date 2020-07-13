Elazığ'da bulutların muhteşem görsel şöleni

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da kısa süreli yaz yağmuru etkili oldu, bulutlar ise muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Meteoroloji'nin uyardığı hafif sağanak yağışı Elazığ'da da öğleden sonra kısa süreli etkili oldu.O saatlerde yağmur bulutları da şehrin bir kısmını kapladı. Yağmur bulutları ile şehrin doğu kısmının bütünleşme anı ise görsel bir şölen sundu.

Öteyandan sıcaklıkların düşmesine neden olan ve serinlik oluşturan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.