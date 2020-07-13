Elazığ'da bulutların muhteşem görsel şöleni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da bulutların muhteşem görsel şöleni

İHA

Elazığ'da bulutların muhteşem görsel şöleni

Elazığ'da kısa süreli yaz yağmuru etkili oldu, bulutlar ise muhteşem bir görüntü oluşturdu.
Meteoroloji'nin uyardığı hafif sağanak yağışı Elazığ'da da öğleden sonra kısa süreli etkili oldu.O saatlerde yağmur bulutları da şehrin bir kısmını kapladı. Yağmur bulutları ile şehrin doğu kısmının bütünleşme anı ise görsel bir şölen sundu.
Öteyandan sıcaklıkların düşmesine neden olan ve serinlik oluşturan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da geri dönüşüm çalışmaları
YEREL HABERLER Elazığ'da geri dönüşüm çalışmaları
15 yıldır Irak'a giden ve bir daha haber alamadığı oğlunu bekliyor
YEREL HABERLER 15 yıldır Irak'a giden ve bir daha haber alamadığı ...
Elazığ’da yeni okulların yapımına başlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da yeni okulların yapımına başlandı
Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi
YEREL HABERLER Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ...
Kaçak avda kullanılan meterisler yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak avda kullanılan meterisler yıkıldı
Kadınlardan, maske üretimi ile aile bütçesine katkı Elazığ’da açılan 6 atölyede 40 kadın, hem maske üretiyor, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacak ekonomik kazanç elde ediyor
YEREL HABERLER Kadınlardan, maske üretimi ile aile bütçesine ...
Elazığ'da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza ...
15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu: 15 Temmuz kara bir lekedir
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu: 15 ...
Elazığ’daki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Elazığ’daki yangın söndürüldü
Elazığ’da yangın, iki binanın çatısına daha sıçradı Ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da yangın, iki binanın çatısına daha ...
Yakıt tankeri devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Yakıt tankeri devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Elazığ’da kamyonun devrilme anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyonun devrilme anı kameralara yansıdı
Elazığ’da kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu
YEREL HABERLER Elazığ’da kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu
Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında 
YEREL HABERLER Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında 
Elazığ'da atlı jandarma timi moral görevini sürdürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da atlı jandarma timi moral görevini ...
Elazığ'da, atlı jandarma timine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Elazığ'da, atlı jandarma timine yoğun ilgi
15 Temmuz şehidinin babası: “Biz şehidimizle gurur duyuyoruz" Şehit Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz: “O gece Recep Tayyip Erdoğan’a bir şey olsaydı ülkemizin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor” “Bunun acısı unutulacak gibi değil, 4 senedir belki gittikçe acısı hafifler diyoruz ama gittikçe büyüyor”
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin babası: “Biz şehidimizle gurur ...
15 yıldır Irak'a giden ve bir daha haber alamadığı oğlunu bekliyor
YEREL HABERLER 15 yıldır Irak'a giden ve bir daha haber alamadığı ...
Meteor mu düştü, obruk mu "Kup" çukuru gizemini koruyor Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından meteor düşmesi sonucu oluştuğu dilden dile dolaşan kup çukurunun gizemi devam ediyor
YEREL HABERLER Meteor mu düştü, obruk mu "Kup" çukuru gizemini ...
Elazığ'da Covid-19 şüphelisi, terminalde yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da Covid-19 şüphelisi, terminalde yakalandı
Doğu Anadolu'nun yaz tatili merkezi; Hazar Gölü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'nun yaz tatili merkezi; Hazar Gölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X