Sadece çocukların değil herkesin psikolojisi etkilendi Elazığ'ın hem deprem hemde pandemi sürecini yaşadığı için herkesin psikolojisinin etkilendiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Azad Asafov,her değişim sürecinde olduğu gibi bu dönem de de önemli olanın süreci bireyin nasıl yönettiği olduğunu söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadece çocukların değil herkesin psikolojisi etkilendi Elazığ'ın hem deprem hemde pandemi sürecini yaşadığı için herkesin psikolojisinin etkilendiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Azad Asafov,her değişim sürecinde olduğu gibi bu dönem de de önemli olanın süreci bireyin nasıl yönettiği olduğunu söyledi

İHA

Salgın döneminde 'çocukların psikolojisi etkilendi mi' sorusunu, önce birey olarak herkesin kendisine sorması gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Azad Asafov, "Özellikle 'Elazığ için deprem ve akabinde pandemi sürecinde psikolojisi etkilenmeyen bir insan var mıdır' diye sormak gerekiyor. Herkesin psikolojisi kısmen etkilenmiştir. Fakat her değişim sürecinde olduğu gibi bu dönemde de önemli olan süreci nasıl yönettiğimizdir. Biz kaygılanmayacağız diye bir şey yok" dedi.

Sadece çocukların değil herkesin psikolojisi etkilendi Elazığ'ın hem deprem hemde pandemi sürecini yaşadığı için herkesin psikolojisinin etkilendiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Azad Asafov,her değişim sürecinde olduğu gibi bu dönem de de önemli olanın süreci bireyin nasıl yönettiği olduğunu söyledi

Salgın döneminde 'çocukların psikolojisi etkilendi mi’ sorusunu, önce birey olarak herkesin kendisine sorması gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Azad Asafov, “Özellikle ‘Elazığ için deprem ve akabinde pandemi sürecinde psikolojisi etkilenmeyen bir insan var mıdır’ diye sormak gerekiyor. Herkesin psikolojisi kısmen etkilenmiştir. Fakat her değişim sürecinde olduğu gibi bu dönemde de önemli olan süreci nasıl yönettiğimizdir. Biz kaygılanmayacağız diye bir şey yok" dedi.
Medical Park Elazığ Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Azad Asafov, dünyada yaşanan afetler ve salgın hastalıkların çocuklarda belirsizlik, kaygı gibi duygusal tepkilere neden olduğunu aktardı. Bu durum karşısında en önemli işin ailelere düştüğünü ifade eden Uzm. Dr. Asafov özellikle yeni normalleşme süreci ile çocuklara olan yaklaşımın, salgını ne şekilde deneyimleyecekleri üzerinde etki edeceğini vurguladı.
Koronavirüs ve yakın zamanda yaşanan doğal afetler nedeniyle herkeste az da olsa meydana gelen kaygı sorununun gayet normal olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Azad Asafov, “Bu salgın döneminde çocukların psikolojisi etkilendi mi sorusunu cevaplamadan önce birey olarak kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Özellikle Elazığ için ‘Deprem ve akabinde pandemi sürecinde psikolojisi etkilenmeyen bir insan var mıdır’ diye sormak gerekiyor. Herkesin psikolojisi kısmen etkilenmiştir. Fakat her değişim sürecinde olduğu gibi önemli olan bu süreci nasıl yönettiğimizdir. Biz kaygılanmayacağız diye bir şey yok. Çünkü kaygı, hayatımızı devam ettirmemiz için bir miktarda gerekli bir duygu. Pandemi sürecinde sokağa maskesiz çıkılmaması ve ellerin yıkanması konularında uyarılarda bulunuyoruz. Ancak çevremizde bu tür uyarılara önemsemeyen insanlar da var. Aşırı rahatlık da bazen bizi ciddi anlamda tehlikeye sokan bir durumdur. Kaygı bir miktar önemli fakat burada önemli olan şey, kontrolsüz ve gereksiz bir kaygı olması. Sonuç itibariyle bir normalleşme sürecine girmiş durumdayız. Dışarıda mikrop kapacağız diye sürekli eve kapanmak ve dış dünyayla iletişimimizi kesmek de sağlıklı değil. Belirli önlemleri alarak ve kurallara uyarak hayatımızı devam ettirebiliriz” diye konuştu.

"Çocuklara mümkün olduğu kadar doğru bilgi vermeliyiz"
Çocukların psikolojisinin etkilenmemesi için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Asafov, “Öncelikle bir çocuk kendi kaygılarını, duygu durumunu ona bakan, onu yetiştiren ebeveynin psikolojisine bakarak kontrol eder ve düzenler. Eğer anne ve baba aşırı kaygılıysa bu durumu gizlemek için çocuklarına ne kadar rol yaparlarsa yapsınlar hiçbir önemi yok. Çünkü çocuk anneye ve babaya bakarak kendi duygularını düzenleyecektir. Bu nedenle ebeveynlerin alması gereken bazı önlemler var. Birincisi kendi içsel kaygımıza bakmamız lazım. Pandemi sürecinde bilindiği üzere insanlar evlerine kapanmak zorunda kaldı ve çocukların ebeveynleriyle vakit geçirme sıklığı arttı. Birbirlerini daha fazla gözlemlediler. Haliyle bunu hissettirmeme gibi bir durum yok. Öncelikli olarak kendi kaygılarımızda dikkatli olacağız, gerekirse bir psikiyatrist desteği almayı ihmal etmeyeceğiz. Çocuklara da mümkün olduğu kadar doğru bilgi vereceğiz. En önemlisi düzgün açıklama yapacağız” şeklinde konuştu.
Pandemi süreci ile birlikte aile ile çocuğun zaman geçirme süresinin arttığını anımsatan Asafov, “Unutmamak gerekir ki pandemi ve karantina süreci bir tatil değildir, özel bir durumdur. Birçok aile ve çocuk bunu tatil gibi algılıyor. Bu ciddi bir hata. Bunun da kendine özgü kuralları var ve bunun kesinlikle sağlanması gerekiyor. Bu süreçte çocukların psikolojisindeki yıpranmanın en önemli bulgusu ani bir huy değişikliğidir. Örneğin bir anda alışılmışın dışında her şeye farklı bir tepki vermeye başlayan çocuk veya daha önceleri herhangi bir sebeple çocuk ve ergen psikiyatristinde tedavi olmuş ve bu dönemde kötüleşmeye başladıysa muhakkak bir çocuk ve ergen psikiyatristine müracaat edilmesi gerekiyor”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor
Elazığ'a vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
YEREL HABERLER Elazığ'a vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
'KKKA vakalarında, koronavirüs nedeniyle artış oldu'
YEREL HABERLER 'KKKA vakalarında, koronavirüs nedeniyle artış oldu'
Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Elazığ'da bulutların muhteşem görsel şöleni
YEREL HABERLER Elazığ'da bulutların muhteşem görsel şöleni
Elazığ'da geri dönüşüm çalışmaları
YEREL HABERLER Elazığ'da geri dönüşüm çalışmaları
15 yıldır Irak'a giden ve bir daha haber alamadığı oğlunu bekliyor
YEREL HABERLER 15 yıldır Irak'a giden ve bir daha haber alamadığı ...
Elazığ’da yeni okulların yapımına başlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da yeni okulların yapımına başlandı
Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi
YEREL HABERLER Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ...
Kaçak avda kullanılan meterisler yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak avda kullanılan meterisler yıkıldı
Kadınlardan, maske üretimi ile aile bütçesine katkı Elazığ’da açılan 6 atölyede 40 kadın, hem maske üretiyor, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacak ekonomik kazanç elde ediyor
YEREL HABERLER Kadınlardan, maske üretimi ile aile bütçesine ...
Elazığ'da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza ...
15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu: 15 Temmuz kara bir lekedir
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu: 15 ...
Elazığ’daki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Elazığ’daki yangın söndürüldü
Elazığ’da yangın, iki binanın çatısına daha sıçradı Ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da yangın, iki binanın çatısına daha ...
Yakıt tankeri devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Yakıt tankeri devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Elazığ’da kamyonun devrilme anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyonun devrilme anı kameralara yansıdı
Elazığ’da kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu
YEREL HABERLER Elazığ’da kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu
Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında 
YEREL HABERLER Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında 
Elazığ'da atlı jandarma timi moral görevini sürdürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da atlı jandarma timi moral görevini ...
Elazığ'da, atlı jandarma timine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Elazığ'da, atlı jandarma timine yoğun ilgi
15 Temmuz şehidinin babası: “Biz şehidimizle gurur duyuyoruz" Şehit Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz: “O gece Recep Tayyip Erdoğan’a bir şey olsaydı ülkemizin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor” “Bunun acısı unutulacak gibi değil, 4 senedir belki gittikçe acısı hafifler diyoruz ama gittikçe büyüyor”
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin babası: “Biz şehidimizle gurur ...
15 yıldır Irak'a giden ve bir daha haber alamadığı oğlunu bekliyor
YEREL HABERLER 15 yıldır Irak'a giden ve bir daha haber alamadığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X