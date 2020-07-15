Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığDiyarbakır Karayolu Kinederiç mevkiindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.V.A. idaresindeki 23 K 0533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkış şarampole uçtu. Kazada ağaçlıklara giren otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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