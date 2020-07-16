Elazığ İl Özel İdarespor'da genel kurul yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ İl Özel İdarespor'da genel kurul yapıldı

İHA

Elazığ İl Özel İdarespor'da genel kurul yapıldı

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdarespor’da Olağanüstü Genel Kurul yapıldı, başkanlığa Mustafa Alpay seçildi.
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, olağanüstü genel kurula gitti. İl Özel İdare Genel Meclis Salonu’nda yapılan ve tek listeyle gerçekleştirilen genel kurul sonunda başkanlığa iş adamı Mustafa Alpay seçildi.
Alpay başkanlığındaki yönetim kurulunda, Abdulkerem Abbasoğlu, Ali Şiş, Emrah Çiftçi, Ahmet Doğuş Cantürk, Ramazan Bulut, Cumali Demiroğlu, Orçun Coşkun, Ahmet Koçdemir, Murat Yerlikaya, Murat Okubay, Abdulsamet Eren, Bekir Yuşan yer aldı.
Olağanüstü Genel Kurul sonrası İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş tarafından eski başkan Sabahattin Uçar’a plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki bacağı kesilen eş, Arabistan'da hayatını kaybeden kocasının cenazesini getirilmesini istiyor
YEREL HABERLER İki bacağı kesilen eş, Arabistan'da hayatını ...
Elazığ'da aracın far kısmına girip sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da aracın far kısmına girip sıkışan yavru kedi ...
Genç sporcular 'Bocce' ile milli takım için ter döküyor
YEREL HABERLER Genç sporcular 'Bocce' ile milli takım için ter ...
Elazığ’da 15 Temmuz Programı sabah namazı ile sona erdi
YEREL HABERLER Elazığ’da 15 Temmuz Programı sabah namazı ile sona ...
Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu
YEREL HABERLER Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 'Demokrasi ...
Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı
Elazığ'da şehitler, kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da şehitler, kabirleri başında anıldı
Fırat Üniversitesi'nde 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi'nde 15 Temmuz etkinliği
Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Elazığ'da hasat devam ediyor, biçerdöverlerde denetleniyor
YEREL HABERLER Elazığ'da hasat devam ediyor, biçerdöverlerde ...
Elazığ’da jandarmadan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da jandarmadan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı
YEREL HABERLER Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı
Palu'da vaka sayısı 16'ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Palu'da vaka sayısı 16'ya yükseldi, ikinci bina da ...
Elazığ depreminin ardından yeni okulların inşası sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ depreminin ardından yeni okulların inşası ...
Başkan Şerifoğulları,"Attığımız her adımda şehrimizi markalaştırmayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları,"Attığımız her adımda şehrimizi ...
Elazığ'da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 500 derslik İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk: “2020-2021 yılları arasında 500 dersliğimiz ilimize kazandırılmış olacak"
YEREL HABERLER Elazığ'da deprem sonrası yıkılan okulların yerine 500 ...
Sadece çocukların değil herkesin psikolojisi etkilendi Elazığ'ın hem deprem hemde pandemi sürecini yaşadığı için herkesin psikolojisinin etkilendiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Azad Asafov,her değişim sürecinde olduğu gibi bu dönem de de önemli olanın süreci bireyin nasıl yönettiği olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Sadece çocukların değil herkesin psikolojisi ...
Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor
Elazığ'a vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
YEREL HABERLER Elazığ'a vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
'KKKA vakalarında, koronavirüs nedeniyle artış oldu'
YEREL HABERLER 'KKKA vakalarında, koronavirüs nedeniyle artış oldu'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X