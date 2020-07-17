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Elazığ'da hak sahipliği için 20 bin depremzede başvuru yaptı Deprem bölgesi Elazığ'da İl AFAD Müdürlüğü tarafından kent genelinde kurulan 17 noktada ilk 1 ayda 20 bin depremzedenin hak sahipliği başvurusu alınırken müracaatların 13 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi

İHA

Elazığ'da hak sahipliği için 20 bin depremzede başvuru yaptı Deprem bölgesi Elazığ'da İl AFAD Müdürlüğü tarafından kent genelinde kurulan 17 noktada ilk 1 ayda 20 bin depremzedenin hak sahipliği başvurusu alınırken müracaatların 13 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi

Deprem yaşanan Elazığ’da valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 17 noktada kurulan müracaat ofislerine ilk bir ayda 20 bin 40 depremzede hak sahipliği için başvuru yaptı. Başvuruların 13 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği binlerce yapının hasar gördüğü 6.8'lik deprem sonrasında hak sahipliği başvuruları 15 Haziran itibariyle başladı. Kent genelinde 17 müracaat ofisinde 70 kişilik ekip ilk bir ay içerisinde 20 bin 40 depremzenin hak sahipliğine başvurusunu aldı.
Hasar tespit raporlarında yapıları yıkık, ağır, orta ve az hasarlı olan afetzedelerin belirlenen evraklarla merkezlere başvurusunu sürdürmeye devam ettiği ve sürecin 13 Ağustos itibariyle sona ereceği aktarıldı. Başvuru süresinin bitmesinin ardından komisyon tarafından hak sahipliği listesini ilan edeceği kaydedildi.

"1 ayda 20 bin 40 afetzedenin işlemlerini yaptık"
15 Haziran’da hak sahipliği ve borçlandırma sürecinin başladığını belirten İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, "13 Ağustos’a kadar alacağız. Süreç devam ediyor. Şu ana kadar 20 bin 40 afetzede vatandaşımızın hak sahipliği ve borçlandırma işlemlerini yaptık. Bu hafta özellikle korona nedeniyle TC.’sinin son rakamına göre aldık. Ancak yasal süre tamamlanmadığı için bu süre içerisinde başvuru yapamamış olanlar, özel durumu olanlar veya il dışında olup gelememiş olanlar, 13 Ağustos’a kadar başvurularına devam edecekler” dedi.

"70 kişilik ekip başvuruları alıyor"
10 okul ve 3 ilçede toplam 17 müracaat ofisinden başvuruları aldıklarını dile getiren Pıhtılı, “Hak sahipliği için 70 kişilik bir ekip çalışıyor. Okullardan evrak alımı, kurumda veri girişleri ve komisyon incelemeleri süreci devam ediyor. Şu anda konutları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hasarlı görülen vatandaşlarımızın hasarlı yapılarına ait mülkiyeti ispatlayıcı belgeler isteniyor. Bunlar, hasarlı yapısına ait tapu, kendisine ve eşine ait kimliği, konutuna ait bir fatura veya emlak beyannamesi ile komisyona müracaatlarını yapıyorlar. Benim yapım depremde zarar gördü, bende devletin yapacağı yeni konut iş yerleri veya ahırdan almak istiyorum, orta hasarlı ise binamı güçlendirmek için devletten destek kredisini kullanmak istiyorum diyor. Buradaki evraklar üzerinden veri girişleri yapılıyor. Sistem üzerinden komisyon inceleme yapıyor. Mülkiyetini ispatlayanlar hak sahibi olacak.13 Ağustos'tan sonra hak sahipliği komisyon kararları açıklanacak. Hak sahibi olanlara yeni konut, iş yeri ve ahır verilecek”ifadelerini kullandı.
Hak sahipliği başvurusunda bulunduklarını belirten afetzedelerden Gülzemin Özrenk Aydın, "24 Ocak’ta yaşanan malum deprem sebebiyle Üniversite Mahallesi’ndeki evimizin az hasarlı olduğu tespit edilmişti. Ancak apartman sakinlerinin bir kişinin başvurusu üzerine o rapor değiştirildi orta hasarlıya çevrildi. Biz de hukuki işlem başlatıp hak sahipliği belgesi almak üzere buraya başvurduk. Sonucu bekleyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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