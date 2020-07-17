Elazığ'da hastanede müdür yardımcısı Covid-19'a yakalandı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde müdür yardımcısının korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıkması üzerine temaslı personel hakkında filyasyon ekibinin çalışma yaptığı bildirildi.
Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Covid 19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır” denildi.
Öte yandan kent genelinde alınan tedbirlere rağmen son haftalarda Covid19 vakalarında artış yaşandığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.