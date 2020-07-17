Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin müdür yardımcısında 'koronavirüs' tespit edildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcısında koronavirüs tespit edildi. Müdür yardımcısı tedaviye alınırken, temas ettiği kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli müdür yardımcısının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Müdür yardımcısında koronavirüs tespit edilmesiyle temas ettiği kişilerin belirlenmesine için filyasyon çalışması başlatıldı. Fırat Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Kovid-19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır" denildi.DHA-Sağlık Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-07-17 23:30:34



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