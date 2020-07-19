Elazığspor’da Yiğitcan yeni sezonda takımda yer almayacağını bildirdi

Elazığspor’un kaptanı Yiğitcan Erdoğan, yeni sezon için dönmeyeceğini teknik heyete bildirdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Yiğitcan Erdoğan üzüntüsü yaşandı. 20182019 Sezonu ara transfer döneminde Fatih Karagümrük’ten Elazığspor’a transfer olan ve 1.5 sezondur BordoBeyazlı ekipte forma giyen başarılı oyuncu, biten sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Elazığspor yönetiminin yeni sezonda da kadroda görmek istediği tecrübeli stoper, teklifi geri çevirdi.



Eriş: “Her zaman kapımız açık”

Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Yiğitcan’ı biz yeni sezonda da kadromuzda görmek istedik ancak kendisi ailesine yakın olmak istediğini belirterek teklifimizi kabul etmedi. Kendisi takımımızın kaptanıdır ve çok değerli bir oyuncudur. Herşey gönlünce olsun diyelim ama bizim kapımız her zaman kendisine açıktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.