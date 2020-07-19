Elazığ'da 60 hektar alan yandı

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Ahmet ÇÖTELİ/MADEN(Elazığ),(DHA)ELAZIĞ'ın Maden ilçesi kırsalında cuma günü çıkan ve devam eden yangın bu sabah kontrol altına alındı. Yangında 60 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Maden ilçesi kırsalında cuma günü akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin 3 gün süren müdahalesiyle yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan incelemede 60 hektarlık alanının zarar gördüğü tespit edildi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Maden Ahmet ÇÖTELİ

2020-07-19 15:08:10



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