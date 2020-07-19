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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ödünç aldığı motosikleti sinirlenince yaktı

İHA

Elazığ'da bir şahıs, arkadaşından ödünç aldığı motosikleti sinirlenerek ateşe verip yaktı.

Ödünç aldığı motosikleti sinirlenince yaktı

Elazığ’da bir şahıs, arkadaşından ödünç aldığı motosikleti sinirlenerek ateşe verip yaktı.
Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. (34) arkadaşının motosikletini ödünç aldı. Daha sonra arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartışan şahıs motosikleti ateşe verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü.
Polis ekipleri, C.T.'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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