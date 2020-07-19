Elazığ'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı     

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da hasta ihbarına giden ambulans ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Keban karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İsmail Göktaş'ın kullandığı 19 LK 662 plakalı kamyonet, kavşakta aniden dönüş yaptığı sırada yanında hareket halindeki Naim Özdemir'in idaresindeki hasta ihbarına giden 23 BB 291 plaklı ambulansa çarptı. Kazada, ambulanstaki 3 sağlık çalışanı ve kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-07-19 22:46:38
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