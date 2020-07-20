Elazığ'da deprem nedeniyle 18 köyde konut yapımına başlandı

Elazığ’daki deprem sonrası yer seçimi yapılan 18 köyde 265 konutun yapımına başlandığı ve konutların çelik konstrüksiyonlu olacağı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kent merkezindeki deprem konutları hızla yükselirken köylerde de çalışmalar başladı. Bu kapsamda 18 köyde yer seçimi yapılan 265 konutunun ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirildi. İhale sonrası inşaat çalışmalarına başlanırken, konutların depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu olacağı kaydedildi. Öte yandan diğer köylerle de yer seçim çalışmalarının devam ettiği, tamamlanması sonrasında çalışmaların başlayacağı aktarıldı.

Hak sahipliği ve yer seçim işlemlerinin birbirini takip eden işlemler olduğunu belirten İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, “Ancak bu süreçleri peş peşe yaptığınız da konutların başlaması daha geç olacağı için hepsini aynı anda başlattık. Hem hak sahipliği işlemleri yapılıyor, hem komisyon incelemesi yapılıyor, hem borçlandırma hem de ekiplerimiz köylerde yer seçimlerini yapıyor. Yer seçimiyle ilgili öncelikle vatandaşın köylerdeki kendi yeri. Eğer kendi yeri ruhsata uygunsa oraya yapacağız. Eğer değilse köyün toplu alanlarından yer seçip oraya yapacağız. 265 köy konutunun ihalesi TOKİ tarafından yapıldı. Yer seçimi ise 18 köyde yapıldı. Yer seçimi yaptığımız bu köylerde inşaatlarımıza başlandı. Bunlar çelik konstrüksiyon betonarme binalardır. Duvarları sıkıştırılmış betondan yapılan binalar şeklinde yapılmaya başlandı” dedi.

Şu anda 18 köyde inşaatların başladığını vurgulayan Pıhtılı, “Diğer köylerle de ilgili yer seçim çalışmaları devam ediyor. Yer seçimini tamamladığımız ve hak sahipliğini netleştirdiğimiz vatandaşların konutlarına da ilerleyen günlerde başlayacak. Elazığ için büyük bir afetti. Yaklaşık 30 bine yakın hasarlı yapımız var. Bunların 20 bin tanesi ağır hasarlı, 7 bin tanesi ise köylerimizde ağır hasarlı. Süreç iyi ve hızlı gidiyor. Merkezde yapılan konutlarımızın ihalesi yapıldı ve hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar büyük çoğunluğu teslim edilecek. Köylerde aynı şekilde konutların bir kısmı teslim edilecek. Teslim edilemeyeceklerle ilgili zaten konteynerle yerleştirdik. Şuanda bir problem yok” diye konuştu.

Depremde 400 haneli köylerinde 92 hanenin ağır hasar adlığını aktaran Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergül ise, "Bu ağır hasardan dolayı devletimiz tarafından burada 77 tanesini toplu alanda diğer kalanları da kendi mülklerinde olmak üzere yapımına başlandı. Allah, devletimizden razı olsun. Temel atma ilk olarak 6 hanenin yapılacağı yerde başlandı. Diğer kalanlar ise hem toplu alan hem de kendi mülklerinde toplamda 92 hane yapılacak” diye kaydetti.

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