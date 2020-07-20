Rektör Demirdağ, “Türkiye'nin parmakla gösterilen bir üniversitesiyiz”

Amaçlarının öğrencileri üniversiteye çekmek olduğunu belirten Fırat Üniversite (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Çok başarılı fakülte ve bölümlerimiz var. Pek çok alanda iddialıyız. Türkiye'nin parmakla gösterilen bir üniversitesiyiz” dedi.

FÜ yöneticileri ile rehber öğretmenler bir araya geldi. Üniversite sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıya, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, FÜYÖS Koordinatörü Doç. Dr. Asıf Yokuş, merkez ve liselerde görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Rehber öğretmenlerin öğrencilere üniversite tercihinde rehberlik ettiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Onların doğru meslek seçiminde çok önemli bir rol oynuyorlar. Çok başarılı fakülte ve bölümlerimiz var. Bunları sizlerin ve aday öğrencilerin bilmesini ve tanımasını istiyoruz. Pek çok alanda iddialıyız. Türkiye'nin parmakla gösterilen bir üniversitesiyiz. Üniversite olarak Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etme sorumluluğunu da üstlenmiş durumdayız" dedi.

Üniversitesinin tanıtılması konusunda önerilerde bulunan rehber öğretmenler ise bu buluşmanın kendileri için de faydalı ve bilgilendirici olduğunu aktardı.

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