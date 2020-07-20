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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da kurban satış ve kesim noktaları belli oldu

İHA

Elazığ'da kurban satış ve kesim noktaları belli olurken, kesim işlemlerinin randevu sistemiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Elazığ’da kurban satış ve kesim noktaları belli oldu

Elazığ’da kurban satış ve kesim noktaları belli olurken, kesim işlemlerinin randevu sistemiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Elazığ Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için kesim ve satış noktalarını belirledi. Ataşehir Mahallesi Galericiler Sitesi Yanı ve Hicret Mahallesi Yeni Terminal Alanı Yanı olarak belirlenen 2 noktada çalışmalar başlatıldı. Kesim işlemlerinin randevu ile yapılacağı, içeriye sadece kurban sahibin girebileceği ve maskesiz alınmayacağı bildirildi.
Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde iki mahalleyle sınırlı tuttuğumuz noktalarda, kurban kesimi randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda vatandaşlar ilk olarak kurban kesim noktalarına giderek alandaki görevlilere isim ve soyisim yazdırıp randevu oluşturacak. Oluşturulan listeler Arife günü kesim ve satış noktalarında ilan edilecek. Sadece kurban sahiplerinin girebileceği alana maskesiz giriş yapılmayacak. Elazığ Belediyesi tarafından belirlenen alanların dışında ise sadece resmi kesim ruhsatı olan noktalarda kurban kesimi yapılabilecek” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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