Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

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Elazığ’da otomobil uçuruma yuvarlandı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Keban ilçesi Gökdere Oruçlar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. T. yönetimindeki 23 DV 214 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerin çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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