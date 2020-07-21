Elazığ'da termometre 48 dereceyi gösterdi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, termometreler 48 dereceyi gösterirken, kent sakinleri ise bir nebze olsun serinlemek için sokaklardaki çeşmelere akın etti. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü, vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.

Elazığ'da etkili olan sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan etkilenenler, kent merkezindeki çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Termometreler 48 dereceyi gösterirken, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde hasta, çocuk ve yaşlıların dışarı çıkılmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-07-21 17:30:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.