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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında 830 adet kovan kül oldu

İHA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan yangında 830 adet arı kovanı kül oldu.

Yangında 830 adet kovan kül oldu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde çıkan yangında 830 adet arı kovanı kül oldu.

Yangın, Sivrice İlçesi Hatunköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Abdülselam Can’a ait arazide yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında arazide bulunan 830 adet arı kovanı yandı, 150 adet teneke bal da telef oldu.
Öte yandan ekiplerin müdahalesi ile 450 adet arı kovanının da yanmaktan kurtarıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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