Elazığ’da leyleklerin yavruları büyüdü, göç hazırlığı başladı

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve ilkbahar mevsiminde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kırsal kesimdeki yuvalarına dönüş yapan leyleklerin yavruları büyüdü.

Elazığ’da bir çok yerde olduğu gibi merkeze bağlı Sün Köyüne de her yıl gelen leylekler yavrularını büyütüyor. Leylekler getirdikleri yiyeceklerle yavrularını beslenerek uçmak için gün saymaya başladı. Göç hazırlıkları yapan leyleklerin 20 güne kadar bölge genelinden ayrılması bekleniyor. 9 yıldır aynı yere gelen leylekler köylüler tarafından her gün merakla incelenirken, vatandaşların merkezden gelip leyleklerle fotoğraf çektikleri de öğrenildi.

Leylek komşularını çok sevdiklerini ve köy olarak sahiplendiklerini aktaran vatandaşlardan Muharrem Çakmak, “Yaklaşık 8 9 yıldan beridir leylekler geliyor. Daha önce gelmiyorlardı. Son 9 yıldan itibaren geliyorlar. Nisan ayı gibi veya sonlarına doğru gibi geliyorlar. Ağustosun 15 20’sine doğruda göç ediyorlar. Daha önce ilk geldikleri sene 2 tane yavru yaptılar. 2’inci senede 3 yavru yaptılar. 3’üncü senede 5 tane yavru yaptılar ikisini öldürdüler, 3’ü kaldı. Yanılmıyorsam 4’üncü ve 5’inci yılda da 5 tane yavru yapmışlardı. Beşini de öldürdüler. Göç mevsiminden öncede yuvayı terk edip gittiler. O zaman bizde bir şeyler anlamadık. Neden oldu, niçin oldu bilemiyoruz. Daha sonraki yıllarda yani bu güne kadar geçen yılda 5 tane yavrumuz vardı. Bu yılda 4 tane yavrumuz var. Gayet normal geçinip gidiyoruz komşu olarak. Her sene aynı yere yuva yapıyorlar. Daha önce köyümüzün birkaç direği daha vardı. Yuva yapmak istediler kurmadılar. Bu trafoda olan köşede olan direk dörtlü olduğu için yuvayı daha güzel kurdular. Burada yerleştiler. 9’ yıldır buradalar” dedi.

Vatandaşların şehirden ve çevre köylerden gelip leyleklerle fotoğraf çektiğini de anımsatan Çakmak, “Vatandaşlar çocuklarını getirip burada çocuklarıyla fotoğraf çekiyorlar. Merakla bakıyorlar. Köy sakinlerimiz de yardımcı oluyorlar. Bu tür hayvanlara zarar vermiyoruz hep birlikte korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

