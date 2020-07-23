Elazığ'da kaybolan 300 küçükbaşı jandarma buldu

"O kurnadan bu kurnaya"

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaybolan 300 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 8 saatlik araması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Alatarla köyünde ikamet eden İ.A.'nın 300 küçükbaş hayvanı, dün akşam saat 20.00 sıralarında kayboldu. İ.A.'nın jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekiplerinin drone desteğiyle yaptıkları aramada kaybolan hayvanlar, Alatarla köyüne 15 kilometre uzaklıktaki bir alanda saat 04.00 sıralarında bulunarak, sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasına sevinen İ.A., jandarma ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-07-23 12:54:36



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