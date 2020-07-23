Başkan Şerifoğulları, “Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şerifoğulları, “Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız”

İHA

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Devam eden çalışmalarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız" dedi.

Başkan Şerifoğulları, “Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Devam eden çalışmalarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız” dedi.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bu kapsamda şehrin ana arterlerinin bağlantı güzergahında ve dört şeritten oluşan Mustafa Temizer Caddesi asfalt yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, gelinen aşamaya ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Doğukent Mahallesi’nde yapımı devam eden Takva Camii’ni gezerek çalışmaları inceleyen Şerifoğulları, özellikle bayram öncesi başlatılan bütün belediye çalışmalarının hızlandırılması noktasında ekiplere talimat verdi.
Belediyenin yaptığı çalışmalarla 38 mahallenin tamamında aktif olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Doğu ve batı mahallelerimizi birbirine bağlayan ve devamında çevre yoluna bağlanan Mustafa Temizer Caddesi yol yapım çalışmalarını inceledik. Sezonunda elverişliliği ile beraber şehrin dört bir yanında ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Alternatif güzergahlar, cadde, bulvar, alt ve üst geçitler, kavşak, asfalt, kaldırım velhasıl şehrin trafik kalitesini artıracak bütün ulaşım ağlarını titizlikle yapıp hemşerilerimizin hizmetine sunmanın derdindeyiz. Devam eden çalışmalarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da yıkım ihalesi yapılacak
YEREL HABERLER Elazığ’da yıkım ihalesi yapılacak
Elazığ'da kaybolan 300 küçükbaşı jandarma buldu
YEREL HABERLER Elazığ'da kaybolan 300 küçükbaşı jandarma buldu
Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu
Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve doğal yeşil çay
YEREL HABERLER Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve ...
41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin raporu yayımlandı
YEREL HABERLER 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin ...
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele
Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya ...
Elazığ'da bir köy güneş enerjisi ile suya kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ'da bir köy güneş enerjisi ile suya kavuştu
Teknik Direktör Eriş: “Antrenmanlara erken başlamamız büyük avantaj”
YEREL HABERLER Teknik Direktör Eriş: “Antrenmanlara erken başlamamız ...
Elazığ'da öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
Elazığ’da leyleklerin yavruları büyüdü, göç hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da leyleklerin yavruları büyüdü, göç hazırlığı ...
Gövdesinden meyve veren ağaç uzmanların ilgisini çekti
YEREL HABERLER Gövdesinden meyve veren ağaç uzmanların ilgisini ...
Yangında 830 adet kovan kül oldu
YEREL HABERLER Yangında 830 adet kovan kül oldu
Pikap ters döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Pikap ters döndü: 2 yaralı
Elazığ’daki orman yangını söndürüldü Yangında yaklaşık 100 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi
YEREL HABERLER Elazığ’daki orman yangını söndürüldü Yangında ...
Elazığ'da termometre 48 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Elazığ'da termometre 48 dereceyi gösterdi
Elazığ'da, çocukların yuttuğu cisimler hastanede sergilendi
YEREL HABERLER Elazığ'da, çocukların yuttuğu cisimler hastanede ...
FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi
Elazığ Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul’a gidiyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul’a gidiyor
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
YEREL HABERLER Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim ...
Çocuklar uzmanlar eşliğinde hem oyunlar oynuyor, hem de sınavlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çocuklar uzmanlar eşliğinde hem oyunlar oynuyor, hem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X